Politie zoekt bekrassers auto’s

De meeste vernielingen vinden sinds enkele weken plaats in het centrum en ten westen van het centrum tussen de Anna van Berchemlaan en de Heistraat, maar ook in een veel breder gebied om deze wijk heen.

In bijna alle gevallen is er sprake van eenzelfde werkwijze: over een aanzienlijke lengte over de flank of over de motorkap van een personenauto wordt met een scherp voorwerp gekrast; in andere gevallen worden banden lek gestoken.

Over het algemeen betreft het hier vaak nieuwe personenauto’s.