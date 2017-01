Raadslid Etten-Leur naar inauguratie Donald Trump

Raats stapt donderdagochtend op het vliegtuig richting Amerika om er nog dezelfde dag bij zijn besproken hotel aan te komen. De volgende dag, vrijdag, wil hij heel vroeg naar Het Capitool in Washington D.C. gaan. "Want om zes uur ’s morgens gaan namelijk de poorten al open en ik wil een zo goed mogelijk plekje bemachtigen."

Het raadslid van Leefbaar Etten-Leur, die in Nederland zijn bewondering voor de PVV en zijn leider Geert Wilders niet onder stoelen of banken steekt, doet dat ook voor de nieuwe president van Amerika. "Ik ben een enorme fan ben van Donald Trump. Dit heb ik vanaf zijn kandidaatstelling uitgedragen. Hierdoor werd ik vaak uitgelachen, belachelijk gemaakt of uitgemaakt voor racist. Zijn overwinning in november voelde dus ook als een soort persoonlijke overwinning."

Grap

Het idee om de inauguratie in Washington D.C. bij te wonen kwam bij het nog jonge raadslid op vlak na de Amerikaanse verkiezingen. "Ik ging eigenlijk voor de grap eens kijken hoe duur een vliegticket naar Amerika was. Uiteindelijk vond ik er eentje voor zo’n mooie prijs waardoor ik het niet meer kon laten schieten."

Jake Owen Raats reist in zijn eentje. "Als student Bestuurskunde heb ik een vrij flexibele agenda, dit in tegenstelling tot mensen die bijvoorbeeld gewoon werken. Daarnaast heeft niet iedereen het er voor over om even op en neer naar Amerika te reizen."