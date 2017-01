Neerlands beste personal trainer komt uit Etten-Leur

Van den Wijngaart woont en werkt in Etten-Leur waar hij verbonden is als (sport)fysiotherapeut, personal trainer en bedrijfsleider aan Medisport. "Als sportfysiotherapeut werk je automatisch meer met geblesseerde sporters. Toen het personal trainerschap in de belangstelling kwam, hebben wij dat opgepakt en heb ik de opleiding LAPT gevolgd." LAPT is een kennis- en opleidingsinstituut voor personal trainers en clubs.

Zijn passie voor voetbal had tot gevolg dat bekende voetballers uit de regio naar hem toekwamen, om tijdens de zomer- of winterstop of bij blessures weer wedstrijdfit te worden. Een paar voorbeelden zijn Nemanja Gudelj, de Ajacied die naar China gaat verhuizen, Alex Schalk, oud spits van NAC die nu in Schotland speelt en Kees Luijckx, eveneens oud NAC speler die momenteel in Denemarken voetbalt.

Kwaliteiten

www.personal-trainer.nl is een landelijke database met gegevens van personal trainers. De organisatie daarachter hield voor de eerste keer de verkiezing tot de beste van Nederland. Van den Wijngaart behoorde tot de vijfentwintig kandidaten die de website selecteerde, uit de door klanten aangemelde personal trainers. Doorslaggevend daarbij waren zijn specifieke kwaliteiten, vooral op gebied van sportfysiotherapie en zijn werk met profvoetballers. Via stemmen wist hij uiteindelijk de eerste prijs te bemachtigen.