Havenbedrijf Moerdijk kijkt terug op jaar van grote groei

De naam Havenbedrijf Moerdijk is nieuw vanaf 1 januari dit jaar. Van den Oever noemde dat in zijn toespraak dan ook een beetje afscheid nemen van het Havenschap, dat inmiddels verzelfstandigd is en in 2016 groeide in overslag met 5,4 procent.

Ook was er groei voor de uitgifte van nieuwe en bestaande terreinen aan twaalf nieuwe partijen. De leegstand daalde onder de 1 procent en de werkgelegenheid trok aan met 3 procent, waarmee nu meer dan 17.000 arbeidsplaatsen ingevuld worden.

Professioneler

De verzelfstandiging noemde Ferdinand van den Oever een van de belangrijkste resultaten. Met deze verzelfstandiging kan het Havenbedrijf Moerdijk nog professioneler en slagvaardiger opereren, maar de ingezette koers van de Havenstrategie wordt daarbij niet uit het oog verloren. "De Havenstrategie is verankerd in onze statuten."