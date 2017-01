Nieuwjaarsreceptie in Ut Praotuis druk bezocht

Ze genoten namelijk ook van het traditionele hapje en drankje. Als vanouds zorgde huiskoor De Kerkzwervers voor een muzikale bijdrage. Het motto voor het nieuwe jaar luidt: 'Samen ben je niet alleen'.

In zijn nieuwjaarstoespraak zei voorzitter Boumeester: "Ons motto voor 2017 is: 'Samen ben je niet alleen'. We gaan de mensen die eenzaam zijn of dat dreigen te worden laten weten dat we er zijn. We willen hen het huis uit trekken, achter de geraniums vandaan."

Plannen

Verder vermeldde hij dat de plannen voor de overname van Ut Praotuis, door de in oktober 2016 opgerichte stichting Ut Praotuis, in een vergevorderd stadium zijn.

Die plannen behelzen het beheer van het gebouw, dat bestemd is voor activiteiten in sociaal maatschappelijk belang.

Samenwerking

Het bestuur van de wijkvereniging ziet verder toekomst in een samenwerking met andere wijkverenigingen en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).