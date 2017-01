Voorbereidingen openluchttheater Robin Hood van start

In 2013 is de 'Moerdijkse Canon Levensecht!' opgevoerd. Aansluitend daarop is in 2014 'Een Midzomernachtdroom' van William Shakespeare op en in het fort tot leven gebracht.

Beide producties waren een groot succes. Mede omdat het op Fort Sabina lastig parkeren is, konden er niet meer dan tweehonderd mensen per voorstelling ontvangen worden.

Dit jaar zijn er vijf opvoeringen van ‘Robin Hood’ zodat er plaats is voor in totaal duizend bezoekers. Aan de productie zelf werken tachtig personen mee.