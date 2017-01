Lokale identiteit geeft extra glans aan Brabantlied

Brabantlied is een voorstelling waarbij oude Brabantse liedjes in een nieuw jasje zijn gestoken; liedjes over de Brabantse identiteit die teruggrijpen naar de Brabantse wortels en doorspekt zijn met universele thema’s. Toegankelijk, gezellig en interessant voor zowel Brabanders als niet-Brabanders.

De lokale identiteit krijgt in de voorstelling vorm door de samenwerking met plaatselijke muzikanten. Zo krijgt Tjane op 29 januari in Nieuwe Nobelaer gezelschap van Ad Gobbens van het beroemde Etten-Leurse orkest de Dsjokkies. Hij speelt op vibrafoon een aantal liedjes mee. Daarnaast zal ook het koor Odi onder leiding van Theo Wouters een aantal nummers meezingen.

Fonds

Dankzij een bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds is het realiseren van deze voorstelling mogelijk geworden. Tjane heeft hier in het tweede kwartaal van 2015 van het fonds een bedrag van 3.500 euro toegezegd gekregen. Het gezelschap toert dit seizoen met de voorstelling langs een zevental Brabantse theaters, waaronder dus Nieuwe Nobelaer. De aanvang op zondag 29 januari is om 15.00 uur.