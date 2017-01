Zundertse buurtschap Tiggelaar maakt zich op voor Vaandelfeest

Kenneth Wagtmans en zijn vrouw Eefje kijken terug naar het corsojaar 2016 dat voor buurtschap Tiggelaar niet veel beter had gekund. "Op 14 januari a.s. feesten we nog één keer in de stijl van Gevaarlijk Transport."

Winnaar

Zondag 4 september 2016, rond de klok van half zes was het duidelijk. Tiggelaar is de winnaar van het corso. Kenneth liep als 'transportbegeleider' bij de wagen en was ter hoogte van de Rabobank.

Eefje zat als ontwerper op de tribune. "Een bizar moment", zeggen ze beiden. "Omdat het stopmoment ontbrak en de wagen nog helemaal niet op de Markt was."

Perfecte afsluiting

"Een perfecte afsluiting van een bouwjaar dat heel goed is verlopen", vindt Eefje. "De wagen is precies geworden zoals wij als ontwerpers hem voor ogen hadden. Een mooi (voorlopig) einde voor het ontwerptrio Van Trijp, Van Beek, Wagtmans-Goos."

"Ook super voor de vele jonge bouwers van Tiggelaar die het tot nu toe met de verhalen van vroeger moesten doen over de eerste prijzen", vindt Kenneth.

Vaandel maken

Over het vaandel zelf kan zoals gebruikelijk nog niets verteld worden. Eefje heeft het, samen met collega-ontwerpers Marc en Johan, ontworpen. Inmiddels heeft ze al heel wat uurtjes gestoken in de realisatie van het vaandel.

"Sinds oktober werken we er met zeven vrouwen iedere week een avond aan. Bij de vorige vaandels van Tiggelaar werd het maken ervan uitbesteed. Ik ben echt blij dat ik op deze manier dit corsojaar kan afsluiten."