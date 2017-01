Startsein voor bouwrijp maken Molenzicht

Met de onthulling van een promotiebord voor het bedrijfsverzamelgebouw aan de Beeklaan gaf de wethouder donderdagmiddag het officiële startsein voor het bouwrijp maken van Molenzicht.

Zichtlocatie

Projectontwikkelaar Prohuis uit Hendrik Ido Ambacht gaat op een zichtlocatie op Molenzicht naast de middelbare school Mencia Sandrode een bedrijfsverzamelgebouw bouwen.

Dit gebouw is vooral bedoeld voor kleine bedrijven die een eigen ruimte willen kopen, al is er ook een mogelijkheid tot huur.

Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw vormt een aanvulling op het bestaand aanbod voor huisvesting van bedrijven in Zundert, zoals het bedrijvencentrum Dock ’75 dat door projectontwikkelaar Maas-Jacobs wordt gerealiseerd aan de Industrieweg in Zundert.

Uniek

Al worden volgens wethouder Piet Utens via Dock ’75 vooral de ondernemers bediend die kiezen voor het huursegment. "Molenzicht is vooral interessant voor startende ondernemers die wellicht ook de mogelijkheid hebben om te investeren."

"Bovendien is er ruimte voor maatwerk waarmee we ondernemers van dienst kunnen zijn. Een mooi initiatief, waarvan ik hoop dat het tot zijn recht zal komen."

Maurice Vermeulen van Business 2 Real Estate is als makelaar belast met de verkoop van de bedrijfsruimtes van het bedrijfsverzamelgebouw dat straks op Molenzicht moet verrijzen.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat het in totaal achttien units tellende gebouw, bij de entree van Zundert, straks gevuld is met ondernemers.

“Met dit gebouw wordt ingespeeld op de vraag vanuit de markt naar kleinere ruimtes. Dat is landelijk gezien het geval, dus ook in Zundert. Dat hier ook units gekocht kunnen worden, is echter uniek voor Zundert.”