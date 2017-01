Wethouder activeert 4.200 zonnepanelen bij ATM

Op het dak is een oppervlakte ter grootte van anderhalf voetbalveld aan zonnepanelen aangelegd, die een jaaropbrengst hebben van 1.120 megawatt uur (MWh). Omgerekend zou dit het verbruik zijn van circa 340 huishoudens. Met behulp van de SDE-subsidieregeling is voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in dit project.

ATM innoveert voortdurend om energetisch zo effectief mogelijk te opereren. Dit heeft er toe geleid dat voor 78 procent in de eigen energiebehoefte wordt voorzien. "Dit zonne-energieproject van ATM is het grootste in de gemeente Moerdijk", aldus de wethouder. "Het bedrijfsleven én de overheid kunnen er een voorbeeld aan nemen. Ik ben dan ook trots dat een bedrijf uit onze gemeente hierin een voortrekkersrol vervult en op het gebied van duurzame ontwikkeling de daad bij het woord voegt."