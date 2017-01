Lekker Etten-Leur reikt Goede Doelen cheques uit

Al twaalf jaar ondersteunt Lekker Etten-Leur diverse goede doelen in de regio. De aanmeldingen stromen gedurende het hele jaar binnen en worden vervolgens door de Goede Doelen commissie bekeken. "We proberen uit elke sector iets te kiezen, maar sponsoren in ieder geval elk jaar onze vaste doelen: de Plus Bus en Stichting Leergeld", zegt Bas Beesems.

Daarnaast zijn er de goede doelen van Lekker Etten-Leur 2016. Michael Boogerd verzocht een deel van zijn honorarium voor zijn optreden tijdens de pre-BOV bijeenkomst over te maken naar de stichting KiKa. Theatergroep Max Mini ontving al eerder een bijdrage in ruil voor het kinderentertainment op de zaterdag van Lekker Etten-Leur.

Stichting Molen de Lelie en Jongerenwerk Etten-Leur werden woensdag aangenaam verrast met ieder een cheque van 1.000 euro. Stichting Steunpunt Vluchtelingen Etten-Leur mocht zelfs een bijdrage van 2.500 euro in ontvangst nemen. Daarmee willen ze, evenals vorig jaar, een fietsfeest organiseren.

Fietsen

Omaima Dakou werkte mee aan Lekker Etten-Leur. Zij en haar man Ghanem wonen bijna twee jaar in Etten-Leur. Deze vrolijke mensen weten te vertellen dat fietsen in Syrië eigenlijk iets is voor mensen die geen geld hebben en volgens Omaima fietsen vrouwen al helemaal niet. "Maar hier is dat gelukkig anders, hier fietst iedereen. Ik heb het in drie dagen geleerd!"