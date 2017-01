CDA slaat alarm over kwaliteit van stadswateren

Het CDA is van mening dat de mate waarin waterschap Brabantse Delta het onderhoud uitvoert, onvoldoende is om de veiligheid, de recreatie en de goede beeldkwaliteit van de wateren te waarborgen. Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle watergangen inclusief de stadswateren.

Volgens het CDA zijn de vestingwateren in Willemstad en Klundert in de zomer nagenoeg dichtgegroeid met ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten. "Diverse wateren kennen daarnaast ernstige kroosproblemen en de beschoeiing laat plaatselijk te wensen over", aldus de partij.

Bel

Dit geldt dan niet alleen voor de Willemstadse en Klundertse wateren; ook andere kernen ondervinden deze problemen. "Diverse belanghebbende partijen hebben al vaker bij het waterschap aan de bel getrokken maar dat heeft helaas nog niet geleid tot verbetering." Dat is de reden dat het CDA zich nu wendt tot het gemeentebestuur van Moerdijk.