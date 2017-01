Burgemeester Klijs verwacht aanslag in Nederland

Met een hapje en een drankje in de hand luisterde vervolgens iedereen naar de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Hij haalde een aantal evidente zaken aan zoals het vluchtelingenbeleid en ook stelde hij dat het niet de vraag is óf er een aanslag komt in Nederland, maar wanneer.

Daarnaast sprak Klijs zijn zorgen uit over de komst van president Trump. "Zijn benoeming was een grote verrassing, maar ik verwacht dat wij ook zulke verrassingen in Europa gaan krijgen bij de komende verkiezingen, in zowel Frankrijk als Duitsland, maar ook in Nederland."

Vertrouwen

Het statement van de Nieuwjaarstoespraak was dan ook dat de gemiddelde Nederlander zijn bestuurders niet meer vertrouwt. Daar wil het gemeentebestuur met burgemeester Klijs voorop graag verandering in brengen. "De gemeente moet niet vóór maar mét de inwoners werken."