Kunstroute Zundert in nieuw jasje

De werkgroep Kunstroute Zundert, onderdeel van het Beeldend Centrum Zundert, nodigt beeldende kunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente Zundert uit om zich aan te melden voor deelname. Alle disciplines zijn welkom.

Nieuw dit jaar is dat er een werkstuk gemaakt kan worden naar aanleiding van een centraal thema. Alle werkstukken die gemaakt worden, worden geëxposeerd in de grote zaal van Bij Ons in Zundert. De werkgroep ziet in het centrale thema een nieuwe uitdaging, maar stelt het niet als een verplichting. Het centrale thema luidt Groei.

Startpunt

In de grote zaal van Bij Ons, het voormalig Cultuur Centrum, is er vanwege de centrale expositie minder ruimte dan gebruikelijk om te exposeren voor individuele deelnemers, maar het blijft wel het startpunt en de locatie om informatie over te route te verkrijgen.