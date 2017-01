Koppermaandagprent in teken van Fiep Westendorp

Bij afwezigheid van burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot vanwege vakantie, ontving wethouder Jan van Hal namens het gemeentebestuur in het Oude Raadhuis op de Markt de prent uit handen van voorzitter Rien van Heck van het museum.

De prent is een eerbetoon aan tekenares Fiep Westendorp, die op 17 december 2016 honderd jaar zou zijn geworden. Zij werd wereldberoemd met onder andere illustraties voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Mies Bouhuys.

Ontwerp

Het ontwerp van de Koppermaandagprent 2017 is afkomstig van Wietske Lute, werkzaam bij Fiep Amsterdam BV en gedrukt op een oude drukpers in het museum in Etten-Leur. Fiep Amsterdam BV zorgt er voor dat het nalatenschap van de tekenares levend blijft. "Ik heb zelf de grafische school gedaan, afdeling reproductietekenen. Dus ik ben wel een beetje bekend met het drukkersambacht", aldus de ook bij de uitreiking aanwezige Lute.

De ontwerpster ging op zoek naar een beeld dat zich goed zou lenen voor de Koppermaandagprent en kwam uit bij een hond die door Fiep Westendorp getekend werd in de jaren zestig van de vorige eeuw voor een kinderkamergordijn. "Helaas was de originele tekening niet meer in huis", moest zij bekennen.

Overzichtstentoonstelling

Niet alleen het feit dat het vorige maand de honderdste geboortedag van Fiep Westendorp was, is aanleiding geweest voor het maken van deze Koppermaandagprent. Op zondag 2 april van dit jaar gaat namelijk in het Nederlands Drukkerij Museum aan de Leeuwerik in Etten-Leur onder de naam Blikvangers een grote overzichtstentoonstelling lopen met werk van Fiep Westendorp. De officiële opening vindt een dag eerder plaats.