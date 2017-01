Katholieke vierkantje Klundert wordt opgeknapt

De basisschool is in de jaren vijftig van de vorige eeuw afgebroken en het klooster wordt nu gebruikt voor zakelijke doeleinden en als woonhuis. Het parochiehuis wordt nog steeds gebruikt en de kerk is enkele jaren geleden aan de eredienst onttrokken terwijl de pastorie leeg staat.

Inmiddels zijn de pastorie, de voormalige kerk, de tuin van de pastorie en het parochiehuis aangekocht door de plaatselijke ondernemer Henk Strootman. Die heeft het plan om de hele boel op te knappen zodat de inwoners van Klundert en anderen er gebruik van kunnen maken.

Ideeën

Op het ogenblik wordt het voormalige kerkgebouw gebruikt door de Stichting Cultureel Klundert. Er zijn al diverse evenementen geweest. Om dat mogelijk te maken zijn de kerkbanken eruit gehaald en verkocht. Door achterstallig onderhoud moet het gebouw zowel binnen als buiten worden opgeknapt. Strootman: "Dat gaan we stap voor stap doen omdat we eerst op maandag 16 januari in de Witte Raaf naar de ideeën van de bevolking willen luisteren."

De werkzaamheden aan de gevels van zowel de voormalige pastorie als de kerk zijn al begonnen. "Die worden uitgekapt en gestraald zodat ze er weer stralend uit komen te zien. Omdat er ook verlichting op komt te staan, worden ze een mooie entree van Klundert."

Keukens

Wat er met het inwendige van de pastorie gaat gebeuren, daar is Strootman nog niet helemaal uit. "Of het appartementen worden of alleen maar kantoren weet ik nog niet. Ik laat er in ieder geval keukens in zetten, dat is nooit weg."

Voor de achterliggende pastorietuin heeft hij wel concrete plannen. Alle bomen en struiken zijn onlangs weggehaald. In de grote tuin heeft zich een groot deel van het katholieke leven afgespeeld. Pastoors en kapelaans werden er ingehuldigd en uitgewuifd en ook werd de tuin gebruikt om te brevieren. Strootman is vast van plan om deze sfeer van vroeger in deze tuin terug te brengen. "Er komt een ingang vanuit het Cultureel Centrum die voor iedereen toegankelijk is."

Parkeerterrein

Strootman vertelt er niet onderuit te kunnen om van een gedeelte van de tuin een parkeerplaats te maken. "Omdat ik verwacht dat er in het Cultureel Centrum de komende jaren nog meer evenementen komen, ga ik praten met de gemeente om hier een parkeerterrein aan te leggen." Strootman wil het gebouw commercieel gaan exploiteren, maar geeft daarnaast verenigingen uit Klundert de kans om voor weinig gebruik te maken van de ruimte.