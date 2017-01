Kees de Rooij nieuwe hoofdtrainer Unitas’30

De in Bergen op Zoom woonachtige De Rooij (49) kende een actieve voetballoopbaan bij de eerste elftallen van DOSKO en MOC’17. Als hoofdtrainer was hij actief bij ZPR’84 (inmiddels BVV’63), Grenswachters, Veere, Roosendaal, Halsteren en MOC’17. Sinds dit seizoen is Kees van Rooij Hoofd Technische Zaken bij MOC’17.

Als trainer promoveerde hij in het verleden met Roosendaal van de vierde naar de derde klasse en met Halsteren en MOC’17 van de derde naar de eerste klasse.

Duidelijke visie

Het bestuur van Unitas’30 is bijzonder gelukkig met zijn komst. Corné de Jong, Hoofd Voetbalzaken zegt hierover: “We denken een trainer in huis te hebben gehaald die onze talentvolle selectie nog beter kan maken. De clubs die hij trainde speelden onder hem altijd technisch verzorgd en aanvallend voetbal en dat past bij Unitas’30. Kees van Rooij is ervaren en heeft een duidelijke visie.”