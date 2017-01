Nieuwe Nobelaer verplaatst open dag naar juni

Er is gekozen om de presentaties van de leerlingen en cursisten in één doorlopend weekend onder te brengen, gecombineerd met informatie over de (nieuwe) cursussen.

Tijdens het tweede weekend van juni presenteren leerlingen, cursisten en ensembles van alle disciplines kunsteducatie en poppodium zich met inspirerende kunstwerken en wervelende optredens. Zij laten dan zien wat ze in het afgelopen jaar geleerd of gecreëerd hebben en wat ze in huis hebben.

Aanbod

Bezoekers mogen weer instrumenten uitproberen en vragen stellen aan de aanwezige docenten. Ook wordt het (nieuwe) aanbod gepresenteerd.