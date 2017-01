Nieuw centrum Zevenbergen gaat leven door maquette

Het bouwen van een maquette doet Van Tetering met veel oog voor detail. "Herkenbaarheid is heel erg belangrijk", vertelt hij. "Dan gaat het pas echt leven bij de mensen." Hij priegelt net zo lang totdat hij tevreden is. De kleuren, de steentjes van de gebouwen: het is allemaal zoveel mogelijk waarheidsgetrouw.

Een grote uitdaging vond hij het water, maar daar heeft hij een fraaie oplossing voor getroffen. Er ligt niet slechts een blauw vlak in de haven, maar het lijkt of het blauwgroene water daadwerkelijk stroomt op de maquette. De katholieke kerk kost hem ook hoofdbrekens. "Daar zitten zoveel vlakken in, daar moet ik eens goed voor gaan zitten."

Deadline

De maquette wordt gebouwd op een schaal van 1:200 en is ook demontabel. "Wanneer het informatiecentrum hier sluit vanwege de bouwwerkzaamheden, moet de maquette verplaatst worden", licht Thijs toe. Wanneer dat is, weet hij niet precies. Wel heeft Van Tetering voor zichzelf een deadline gesteld. De maquette moet in juni van dit jaar helemaal klaar zijn.