Tweevoudig Paralympisch kampioene op CentrumFit Sportgala

De uit Dongen afkomstige tafeltennisster geeft dan samen met leden van de plaatselijke tafeltennisvereniging Tanaka een demonstratie.

Na meerdere EK en WK titels, won Kelly van Zon bij de Paralympische Spelen in 2008 brons. Vier jaar later, in Londen, pakte ze het goud en afgelopen jaar wist ze in Rio de Janeiro haar Paralympische titel op indrukwekkende wijze te prolongeren.

Aaneenschakeling

Het CentrumFit Sportgala in Nieuwe Nobelaer, dat gratis toegankelijk is, wordt weer een aaneenschakeling van sport, show en spanning. Naast Kelly van Zon zal rolschaatsvereniging SEO (Sport en Ontspanning) uit Hoogerheide een kunst-rolschaatsdemonstratie verzorgen.

Dans wordt onder andere gebracht door dansstudio Nicole van Twist en Love to Dance. Daarnaast zijn de Floorillaz en zangeres Milène ook nog steeds grote publiekstrekkers. Tot slot heeft de werkgroep Sportgala balacrobaat Erik Borgman weten vast te leggen en zal een van de sportprijzen uitgereikt worden door een bekende sporter.

Want hoofdmoot op zaterdag 28 januari is de bekendmaking van de sporttitels 2016. Daarnaast worden de Etten-Leurse sporttalenten in het zonnetje gezet en bekendgemaakt wie de publieksprijs in ontvangst mag nemen.