Oudste inwoner Etten-Leur (103) overleden

Volgens kleinzoon Eelco Scheeres was zijn oma een taaie, had ze een ijzeren conditie en heeft ze mede daardoor zo’n hoge leeftijd bereikt. Nora Scheeres-Kuijpers werd op zaterdag 23 februari 1913 geboren in Rotterdam.

Het geheim van haar ijzeren conditie schuilt vermoedelijk in het feit dat Nora Scheeres een echte sporter was. Ze heeft in het verleden meegedaan aan de Vierdaagse, maar tennis was echt haar grote passie. Op haar vijftigste begon ze hiermee in Scheveningen. Haar langste periode in haar tenniscarrière heeft ze beleefd bij TC Etten. Op haar tachtigste verjaardag kreeg ze bij deze Etten-Leurse tennisclub het lidmaatschap voor het leven.

Gevreesd

Uiteindelijk tenniste ze 38 jaar lang bij deze vereniging, tot aan haar 88e levensjaar. Toen werd het qua fysieke belasting te zwaar. Samen met Hettie de Lobel vormde ze jarenlang een damesdubbelteam, dat in Etten-Leur, Prinsenbeek, Rijsbergen en andere plaatsen in de regio gevreesd werd.