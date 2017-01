Politie rekent Poolse auto-inbreker in

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

Vier vriendinnen in actie voor vluchtelingen in Griekenland

De vier collega’s én vriendinnen Romy, Minna, Kim en Ilse vertrekken op zaterdag 7 januari naar vluchtelingenkamp Kara Terpe op Lesbos in Griekenland. Onder de naam Help ons helpen 2.0 hebben ze in de voorbije maanden verschillende acties en evenementen gehouden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vluchtelingen in het kamp.