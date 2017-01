Etten-Leurse verkoopt al 70 jaar Gerarduskalender

De Gerarduskalender, die niet in de boekhandel te koop is, heeft elke dag op de voorkant een spreuk die de lezer opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

Bedevaart

De nu 84-jarige mevrouw Martens-Monden mocht als 14-jarig meisje met haar moeder met de trein op bedevaart naar Wittem in Limburg. "Als de dag van gisteren herinner ik me dat Broeder Jeroen tegen mijn moeder zei dat ik de Gerarduskalender best in Etten zou kunnen verkopen. In die tijd durfde ik nog geen nee te zeggen. Een prettige bijkomstigheid was dat ik dan op zondagavond weg mocht, waar ik anders thuis moest blijven."

Trots laat ze de eerste schriftjes zien waarin ze de verkopen bijhield. In 1988 verkocht mevrouw Martens nog 74 kalenders. Het jaar dat ze de grootste omzet haalde, verkocht ze ongeveer 140 kalenders. De zusters van het Withof namen altijd veel kalenders af.