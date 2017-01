Vier vriendinnen in actie voor vluchtelingen in Griekenland

Voor de 22-jarige Romy uit Willemstad is het de tweede keer dat ze een bezoek brengt aan het vluchtelingenkamp. De 28-jarige Minna ging al in oktober 2015 een kijkje nemen op Lesbos toen de stroom met vluchtelingen ongeveer zijn hoogtepunt bereikte.

Eenmaal terug in Nederland vertelde Minna op haar werk bij een zorginstelling over haar vrijwilligerswerk. Romy uit Willemstad besloot zich toen ook in te gaan zetten voor de vele vluchtelingen, met als resultaat dat het drietal in september 2016 afreisde naar Lesbos om de handen uit de mouwen te steken.

Gewend

"Maar als je dan terug bent in Nederland, dan wil je eigenlijk meteen terug”, stelt Romy. “We werken alle vier niet voor niets in een zorginstelling", vult Minna aan. Als hulpverleners zijn de dames gewend om op locatie te gaan om de juiste zorg te kunnen verlenen en dat is in dit geval niet anders.

De hulp die het viertal vanaf 7 januari gaat verlenen bestaat voor een deel uit het verzorgen van het ontbijt voor de vluchtelingen, maar daarnaast is dagbesteding ook één van de zaken waarmee de dames kunnen helpen. Romy, Minna, Kim en Ilse richten zich de komende keer voornamelijk op de kinderen tussen de 12 en 17 jaar. "Dat zijn niet meer de schattige kindjes, maar de jongvolwassenen die al veel hebben gezien en meegemaakt. Zij worden helaas vaak vergeten."

Mens

Het viertal wil met deze kinderen spelen en activiteiten ondernemen, zodat ook zij zich weer een mens voelen. "In september hebben we een gezin ontmoet uit Syrië met tien meiden en één jongen. We zijn met die meiden gaan nagellakken en we hebben wat make-up voor ze gekocht. Het zijn kleine dingen die ze in zo’n kamp toch missen", vertelt Romy.