Ongelukken in Achtmaal als gevolg van gladheid

Door de spekgladde weg is het slachtoffer meer dan waarschijnlijk de controle over het stuur van haar auto kwijtgeraakt. Omdat ze bekneld zat moest de brandweer er aan te pas komen om haar te bevrijden. De intussen ook opgeroepen traumahelikopter heeft haar overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.

Anderhalf uur later rukten de diverse hulpdiensten weer uit nadat een automobiliste met haar auto van de Nieuwmoerseweg in Achtmaal was geraakt en in een sloot terecht was gekomen. De vrouw raakte lichtgewond.

Ook elders in West-Brabant vonden dinsdagmorgen diverse ongelukken plaats als gevolg van de gladheid. Bij een ongeval in Steenbergen kwam een vrouw om het leven.