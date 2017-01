Burgemeester Etten-Leur prijst verbondenheid

Klokslag drie uur werden de gasten op 1 januari bij binnenkomst in Nieuwe Nobelaer ontvangen met een glas champagne. Aansluitend stonden burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot namens het gemeentebestuur en Hilda Vliegenthart als directeur van Nieuwe Nobelaer in het gelid om de nieuwjaarswensen van de bezoekers te ontvangen en over te brengen.

Na het onderbrengen van de jassen op deze koude zondag kon iedereen rondlopen, wat bijkletsen of aan een tafeltje gaan zitten. Na een welkomstwoord van Hilda Vliegenthart volgden een tweetal optredens van personen namens de afdeling Kunsteducatie van Nieuwe Nobelaer.

Hierna kwam het theaterorkest Hoedadso met hun eigen versie van 'Children of Sanchez', gevolgd door 'Iedereen is van de wereld'.

Verantwoordelijkheid

In de pauze naar het tweede deel sprak Heleen van Rijnbach-de Groot voor de negende keer als burgemeester van Etten-Leur de ongeveer driehonderd aanwezigen toe. Dat gebeurde dit keer overigens wel op een iets andere manier dan in voorgaande jaren. In eerste instantie door middel van een filmpje op een groot scherm, dat als thema 'We doen het samen' kende.

Hierin uitte de burgemeester haar waardering voor de vele mensen die initiatieven nemen om zorg te dragen voor hun omgeving. Bijvoorbeeld het ZwerfAfvalPakkers (ZAP)-team, waar Van Rijnbach in 2016 een dagje mee meeliep.

"Het ZAP-team is vrijwillig actief en vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen leefomgeving. Als college hebben wij op deze manier vele vrijwilligers, organisaties en instanties schitterende resultaten zien behalen."

Kracht

De burgemeester noemde ook de ZLTO waarmee een mooie samenwerking is ontstaan met betrekking tot het beheer en onderhoud van braakliggende, gemeentelijke percelen zoals in de Schoenmakershoek en de Streek.

"Ook de buurtpreventieteams zijn prachtige voorbeelden van de manier waarop mensen zich inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk. Dergelijke initiatieven laten zien hoeveel kracht er zit in onze gemeente." En verder: "In Etten-Leur hebben we een actief verenigingsleven. Samen dragen we zorg voor activiteiten, cultuur en sport, maar zeker ook voor elkaar." De burgemeester verwees hierbij onder andere naar De Achtertuin van Lian Baremans.

De burgemeester hoopt dat een en ander in 2017 wordt voortgezet. "Ik wens dat we in verbondenheid heel veel goeds kunnen bereiken. Want Etten-Leur doet het gewoon samen, ook in 2017", besloot ze.