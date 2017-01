Vuurwerkbom door brievenbus bij ouderlijk huis politicus

Het projectiel werd bij het huis door de brievenbus naar binnen gegooid. Hierdoor werden onder andere de ruiten van de voordeur vernield.

De betreffende woning is het ouderlijk huis van raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur, die daar overigens intussen zelf niet meer woonachtig is.

Het huis is eerder doelwit geweest van vandalisme toen jongeren er stenen door de ruit gooiden. Dat was in 2015 toen Jake Owen Raats kandidaat was voor de PVV bij de provinciale Statenverkiezingen.

Hiervoor werden toen een drietal 14-jarige jongens opgepakt. Het is onbekend wie de daders zijn geweest op Oudjaarsavond en of er sprake is geweest van een gerichte of een willekeurige actie.

Kwartel

Vrijdagochtend rond 05.15 uur richtte een vuurwerkbom ook al flinke schade aan bij een woning aan de Kwartel in de wijk Hooghuis in Etten-Leur. Hierbij werden twee ramen in de voordeur en een raam in de gang er uit geblazen. De woning stond vol rook door het gordijn dat in brand stond en lag vol met glas.

Onduidelijk is of er een verband is tussen beide incidenten en of er sprake is van dezelfde daders. Bij de Kwartel zag een getuige twee jongens wegrennen.

Bushokje

De jaarwisseling zelf is verder in Etten-Leur over het algemeen rustig verlopen ondanks het zware vuurwerk dat soms in de verre omtrek te horen was. Wel moest een bushokje aan de Beiaard in de wijk Grauwe Polder het ontgelden.

Of dat daadwerkelijk als gevolg van zwaar vuurwerk is geweest, is niet geheel duidelijk. Volgens omstanders is er een flesje met vloeistof aan te pas gekomen om het bushokje te vernielen.