Gezin in Etten-Leur opgeschrikt door vuurwerkbom

Dat meldt persbureau GinoPress. De bewoners, een vrouw en haar twee kinderen werden wakker van een enorme knal. Twee ramen in de voordeur en een raam in de gang waren er uit geblazen. De woning stond vol rook van een gordijn dat in brand stond en lag vol met glas.

De politie heeft onderzoek gedaan en resten aangetroffen van cobra-vuurwerk. Een man die zijn hond heeft uitgelaten had wel twee jongens zien wegrennen. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen. Of het een gerichte aanslag is of een ‘willekeurige’ actie is nog onbekend. De hevig geschrokken vrouw zou niet weten wie dit hun aan wil doen.