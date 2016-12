Wethouder verrast met kunstwerk LeukeDingenDag

De wethouder, die zichtbaar verrast was met het schilderij, zegde de stichting toe dat het kunstwerk een mooi plaatsje krijgt op zijn werkkamer op het Stadskantoor van Etten-Leur.

De Stichting LeukeDingenDag geeft pleegkinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar een dag om nooit te vergeten. Deze kinderen zijn om wat voor reden dan ook uit huis geplaatst en vervolgens ondergebracht bij gezinsvervangende tehuizen en pleeggezinnen.

Op 26 juni van dit jaar vond de zevende editie plaats van de landelijke LeukeDingenDag. Nadat de zesde editie in het klooster van het Withof (in 2015) tot een einde was gekomen omdat deze verhuurd was aan een derde, was het aan het bestuur de schone taak een nieuwe, geschikte locatie te zoeken.

Nieuwe locatie

Wim Vernes, voorzitter van de stichting, zocht contact met de gemeente Etten-Leur en had in no time een afspraak. De locatie werd vervolgens snel gevonden in het oude internaat aan de Edward Poppelaan in Etten-Leur. Bijzonder centraal gelegen in de gemeente en ook zeer geschikt vanwege de ligging vlakbij het station.

Wethouder Jan van Hal draagt de Stichting LeukeDingenDag een warm hart toe en is van mening dat dit soort evenementen in Etten-Leur moet blijven. "Daarom heeft hij wederom voor 2017 een mooie locatie aan ons cadeau gedaan die wij mogen gebruiken en omtoveren tot een waar kinderparadijs", aldus Marion van Merode van de stichting.

"Om onze dankbaarheid te tonen is er van een aantal jonge bezoekertjes een handafdruk gemaakt, die vervolgens ingelijst en overhandigd is aan de wethouder."