Snel besluit over grotere reclamezuil langs A58

"Op dit moment loopt nog het onderzoek naar de mogelijkheden voor een grotere reclamezuil", aldus burgemeester en wethouders. Na een besluit hierover stelt het college de gemeenteraad een integrale rapportage over buitenreclames op.

Ons Etten-Leur heeft ook geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal langs de A58. Volgens de gemeente Etten-Leur is die geluidswal zeker in beeld om een project met zonnepanelen te realiseren.

"Wij willen graag samen met energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur en eigenaar Rijkswaterstaat bekijken wat de mogelijkheden zijn."

Project

Er zijn echter twee redenen waarom dit nog niet op heel korte termijn wordt opgepakt. In de eerste plaats wil DuurSaam Etten-Leur in 2017 zijn eerste coöperatieve project met zonnepanelen op een dak realiseren. De daken van de Woonstichting Etten-Leur (WEL) zijn hiervoor in beeld.

"Vanwege ervaring en capaciteit is het verstandiger om deze projecten eerst te realiseren voordat het project op de geluidswal wordt opgepakt", meent het college. In de tweede plaats moet de wal wellicht gekoppeld worden aan wijk De Streek. "In dat geval zal dit project geheel of gedeeltelijk met of door een van de ontwikkelaars gerealiseerd worden."