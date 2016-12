Etten op tijdlijn van Van Gogh Museum

Voorzitter van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur, Lex Besselink, heeft hierover uitsluitsel gekregen van directeur Axel Rüger van het museum in Amsterdam.

In een eerder stadium had het museum nog te kennen gegeven dat Etten niet op de tijdlijn in Amsterdam zou komen. Reden was dat het museum slechts enkele werken uit Van Goghs Ettense periode bezit en omdat bezoekers van het museum deze werken niet te zien krijgen.

"Maar de aanhouder wint", reageert Besselink op het alsnog positieve bericht vanuit Amsterdam. Zijn stichting heeft in de voorbije periode diverse argumenten aangevoerd waarom Etten een plekje verdient op de tijdlijn in het Van Gogh Museum. Per brief, per e-mail en in persoonlijke contacten met directeur Axel Rüger heeft de stichting zich hier keer op keer sterk voor gemaakt.

Positief

Na het versturen van de laatste brief in september, die mede ondertekend was door wethouder Jan van Hal, de voorzitter en directeur van Van Gogh Brabant en kunsthistorica Rebecca Nelemans, wachtte Lex Besselink tot november op een antwoord.

"Toen dat uitbleef heb ik Axel Rüger een nette e-mail gestuurd en gevraagd of hij wellicht de beantwoording over het hoofd had gezien. En nu heb ik een positief antwoord gekregen."

Naar aanleiding van Besselinks’ schrijven heeft het museum de kwestie nogmaals intern besproken en nieuwe afwegingen gemaakt. "Bij hoge uitzondering hebben we nu toch besloten om Etten op te nemen in de tijdlijn. Dit zal in het eerste kwartaal van 2017 gerealiseerd worden", aldus het museum.