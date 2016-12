Marion van Bergen is culturele duizendpoot

Ze maakt onder andere houtsneden en portretten, is bestuurslid van het Beeldend Centrum en helpt bij het organiseren van de Kunstroute in Zundert. Niet voor niets werd ze eerder dit jaar genomineerd voor de Zundertse Cultuurprijs.

Het atelier van Marion staat vol met theepotten, vaasjes en andere potjes in alle vormen en kleuren die je je maar kunt bedenken. "Haast alles wat hier staat heb ik wel eens verwerkt in een van mijn werken. Dat is een goed excuus voor mij om telkens weer naar een leuke rommelmarkt of kringloopwinkel te gaan, op zoek naar mooie spulletjes", geeft ze lachend toe.

De verschillende voorwerpen vormen een grote bron van inspiratie voor haar werk. “Daarnaast zijn mensen ook mijn inspiratie, daarom doe ik aan model- en portrettekenen”, legt Marion uit.

Passie

Al op jonge leeftijd is haar passie voor kunst ontstaan. "Op de zolder heb ik volgens mij zelfs nog een plakboek liggen dat ik heb gemaakt toen ik jong was, waar allemaal kunstwerken in staan. Het begon eigenlijk allemaal met tekenen en schilderen. Pas sinds een paar jaar ben ik er ook de houtsneden bij gaan doen".

De reden hiervoor is dat ze toch iets onderscheidends wilde doen. "Er zijn al zoveel mensen die goed kunnen schilderen", vindt ze. Uit de manier waarop ze over haar creatieve activiteiten praat blijkt al wel hoe belangrijk kunst is voor Marion.

"Het is echt mijn leven. Als ik er niet lichamelijk mee bezig ben, ben ik er wel in gedachten mee bezig. Het is gewoon echt een onderdeel van mij", probeert ze haar gevoel onder woorden te brengen.

Houtsnede

De houtsnede is toch wel Marions favoriet geworden. Dit is een grafische techniek waarbij de tekening uit een plaat hout wordt gesneden. "Ik ben er vijf jaar geleden mee begonnen. Het is zo’n bewerkelijke, leuke techniek. Alles komt bij elkaar. Kleuren, tekenen en schilderen. Ik ben hem ook nog lang niet beu."

"Er is ook één houtsnede waar ik het meest trots op ben. Toen ik die had gemaakt wist ik dat ik het maken hiervan eindelijk onder de knie had. Dat gaf een heel goed gevoel. Mijn vader was timmerman, dat heeft misschien een beetje met mijn liefde voor het hout te maken. De geur van hout vind ik namelijk ook heerlijk."

Kunstroute

Marion werd genomineerd voor de Zunderste Cultuurprijs voor haar bijdrage aan cultureel Zundert, mede doordat ze in de organisatie van de Kunstroute van gemeente Zundert zit.

"Het is een initiatief van het Beeldend Centrum. Die hebben het tweede jaar een werkgroep samengesteld voor het evenement en daar hoor ik ook bij", legt Marion uit. Tijdens de Kunstroute zetten kunstenaars de deuren van hun atelier een weekend lang open voor het publiek.

"De gedachte achter de Kunstroute is dat kunstenaars zich kunnen profileren. Bezoekers nemen bovendien een kijkje achter de schermen. Ze zien hoe het eraan toegaat bij een kunstenaar en hoe hun werkproces eruitziet. Het is bovendien een open route, iedereen mag er aan meedoen. Daardoor is het ook heel toegankelijk", vertelt ze tot slot.