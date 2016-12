De bijna 9.000 euro is wel een flink stuk lager dan in voorgaande jaren. Vorig jaar bijvoorbeeld werd nog bijna het dubbele opgehaald: 16.784, 46 euro. Het was voor de vijfde keer dat Living in a Box in Zevenbergen werd georganiseerd.

Voor de eerste maal werd hierbij in het weekend van 16, 17 en 18 december ook echt gebruikt van een geleend Glazen Huis op het haventracé. Of er volgend jaar een zesde editie komt is nog onduidelijk.