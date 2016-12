Kerstcircus Etten-Leur beleeft première

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

Twintigste editie fototentoonstelling Rijsbergen in aantocht

Het is inmiddels een begrip in Rijsbergen: de fototentoonstelling van Charles Luijten die inmiddels alweer jaren wordt gehouden in de Sint Bavokerk in Rijsbergen. Eerste en Tweede Kerstdag is het weer zover en kan er genoten worden van expositie nummer twintig.