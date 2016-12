Twintigste editie fototentoonstelling Rijsbergen in aantocht

Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale gebeurtenissen in Rijsbergen houden de 80-jarige Charles Luijten al sinds jonge leeftijd in hun greep. Dat hij al 43 jaar actief is als correspondent van de Zundertse Bode mag wat dat betreft dan ook niet verwonderlijk heten.

Op die manier immers komt hij binnen zijn interessegebied volledig aan zijn trekken. Naast de verhalen die hij optekent, legt hij ook gebeurtenissen en dorpsfiguren op de gevoelige plaat vast. Die foto’s vormen op hun beurt weer een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse fototentoonstelling die hij houdt.

Dagelijks leven

Een tentoonstelling met een verhaal. Voordat Luijten namelijk begon met het nauwgezet archiveren van zijn fotomateriaal, maakte hij films die het dagelijks leven in Rijsbergen vastlegden. Zo filmde hij in 1971 en 1972 nagenoeg alles wat er in die periode maar te filmen viel: gouden huwelijksparen, de aan huis bezorgende melkboer, uit de bocht gevlogen vrachtwagens, activiteiten binnen het Rijsbergse verenigingsleven, het werk van de veearts, noem maar op. Het resultaat was Levend Rijsbergen, een anderhalf uur durende kleurenfilm. Later maakte Luijten nog veel meer films en bracht hij onder meer het leven van de Rijsbergse troubadour Drik de Bruijn in beeld.

De films vormden de opmaat tot de jaarlijks gratis toegankelijke fototentoonstelling, die plaatsvindt in de Sint Bavokerk aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. De expositie kan op Eerste en Tweede Kerstdag worden bezocht van 11.30 uur tot 16.00 uur.