Sloop oude schoolgebouw Sint Bavo in volle gang

Eerder in december namen alle leerlingen van de Sint Bavoschool hun intrek op de tijdelijke huisvesting aan de Nieuwe Akker. Over ongeveer een jaar krijgen zij een nieuwe, vaste stek in het Integraal Kind Centrum (IKC) Rijsbergen dat verrijzen zal op de plek van het oude schoolgebouw. Het leggen van de eerste steen staat gepland voor maart volgend jaar.

Volop veranderingen dus in Rijsbergen. Veranderingen die veel impact zullen hebben, zo voorspelde schooldirecteur Willem Melis eerder al. "Niet alleen op de leerlingen en onze medewerkers, maar ook op de buurt. De bewoners van de Kerkakkerstraat kijken straks, wanneer het oude schoolgebouw is gesloopt, een tijdje recht op de Sint Bavokerk voordat het IKC Rijsbergen is gebouwd. Dat zal wennen zijn."