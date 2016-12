Paul Demper opent weer zijn Huis van de Vrede

De avonden starten met de samenzang van een kerstlied waarin Paul het voortouw neemt en zichzelf begeleidt op de piano. Daarna amuseert hij in verhaalvorm zijn herberggasten met een rondleiding door zijn leven.

De afgelopen jaren bleken de avonden een doorslaand succes. Vorig jaar heeft hij regelmatig nee moeten verkopen: "In 2015 zijn er ruim twintig mensen aan de deur geweest die ook graag wilden komen, maar mijn herberg kan per avond maar zes tot acht gasten verwerken. Ik vind het wel jammer dat ik geen grotere woonkamer heb, alhoewel op deze wijze wel het intieme karakter behouden blijft."

Emotie

Paul is tijdens de sessies, die ruim 45 minuten duren, de herbergier. Hij vertelt zijn levensverhaal op humoristische wijze, maar ook met veel emotie.

Het gaat over zijn jonge jaren in geboortestad Den Haag, zijn miniconcertje in een kerkje in Zwitserland, zijn grote liefde voor muziek (met name die van Johan Sebastiaan Bach) en over zijn in 2012 overleden vrouw Ank.

Experiment

Het Huis van de Vrede in de Antoon Coolenstraat baadt in een zee van licht. "Licht geeft vrede, vandaar al die lichtjes in en rond mijn huis. Ik ben dit begonnen als een experiment. De bezoekers zijn bekenden uit mijn tweede thuis, kerkelijk centrum De Baai, maar de meeste verzoeken komen vooral van mond tot mond reclame."

Na afloop van de bijeenkomst nemen de bezoekers afscheid met een glaasje glühwein en eindigt Paul met 'Bewaar de vrede in je hart en geef hem door, niet alleen in de maand december maar ook in januari en daarna'.