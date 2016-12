Monique van Bavel nieuwe gemeentesecretaris Moerdijk

Van Bavel heeft al een uitgebreide loopbaan achter de rug binnen verschillende gemeenten. Zij was hiervoor werkzaam als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Loon op Zand. Bij de gemeente Rotterdam heeft ze gewerkt als deelgemeentesecretaris en in de gemeente Tiel was ze directeur Sector Bestuursdienst en loco-secretaris.

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk is blij met haar komst. "Monique van Bavel is heeft de nodige ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn er van overtuigd dat zij met haar kennis, kunde, ervaring, netwerkkwaliteiten en stimulerend enthousiasme een aanwinst is voor onze gemeente."

Van Bavel is 52 jaar, is getrouwd en woont in Hooge Zwaluwe.