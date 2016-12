Vier trouwe leden Moerdijkse Vogelvrienden gehuldigd

Liefst 60 jaar lid is Kees Lansen, Kees Tolenaars is 40 jaar lid en Claudi van Leest en Bob Griphart beiden 25 jaar.

Kees Lansen is een vogelman in hart en nieren. Niet alleen kweekt hij de prachtigste vogels, maar hij reist ook de hele wereld rond om ze op foto en film vast te leggen. Hij houdt al deze pracht niet voor zichzelf, maar vermaakt er andere liefhebbers mee op lezingen tot in de verre omtrek.

Lansen begon met het kweken van tropische vogels en schakelde later over op grote parkieten. Naast het kweken en tentoonstellen, was hij jaren ringencommissaris en stond het materiaal van de Moerdijkse Vogelvrienden bij hem in de loods opgeslagen. Daar konden ook zijn parkieten in vrije vlucht rond vliegen.

Stimuleren

Kees Tolenaars is twee maal secretaris geweest van de vereniging. Hij zette zich ook in bij de opbouw van de tentoonstellingen. Claudi van Leest is ook een actief lid van de vereniging. Hij won met zijn vogels vele prijzen en had naast het kweken van vogels ook nog tijd voor het schilderen van de tentoonstellingskooien.

Bob Griphart is binnen de vereniging een echt manusje van alles. Hij heeft overal een oplossing voor en weet de andere leden te stimuleren om iets voor de vereniging te doen. Op de tentoonstelling werd hij algemeen kampioen.