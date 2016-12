KBO Leur gered met nieuw bestuur

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

Kerstspecial Nieuwe Nobelaer sfeervol succes

In een strak georganiseerde show liet Etten-Leur zien wat zij in huis heeft op gebied van dans, muziek, zang en nog veel meer. De matinee, die zondag werd georganiseerd door en gepresenteerd in Nieuwe Nobelaer, was afwisselend, verliep soepel en was een smakelijk potje uit plaatselijke keuken.