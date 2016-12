GTC Rally gekozen tot beste evenement van het jaar

Op deze feestelijke avond in december blikt de KNAF terug op het afgelopen jaar en worden alle kampioenen gehuldigd. Sinds vorig jaar is daar een traditie bijgekomen: het bekendmaken van het beste evenement van dat jaar door de Rally Club Holland, dé rijdersvereniging voor rallyrijders in Nederland.

"Dit is een hele bijzondere award, want deze prijs wordt toegekend aan hét event waarover de deelnemers, de rijders dus, het meest tevreden zijn", legt Piet Oostvogels uit. Volgens het jurycommentaar is deze prijs dik verdiend.

"De organisatie van dit evenement durft creatief en vernieuwend te zijn." Het geheel vernieuwde starterscentrum wordt door vrijwel iedereen bejubeld. "Maar ook de prijsuitreiking, het VIP-programma en de PR van het event staan als een huis."

Verbeterpunten

De organisatie van de GTC Rally is ontzettend blij met deze beoordeling. "We proberen elk jaar weer iets toe te voegen aan ons evenement. We willen het deelnemers, sponsoren en publiek zo goed mogelijk naar de zin maken."

"Deze prijs geeft aan dat we daarin geslaagd zijn. Dat betekent niet dat we nu rustig achterover leunen. Ook voor de volgende editie zijn we alweer volop bezig en wij zien nog steeds verbeterpunten. Ook in 2017 zijn we vernieuwend en creatief", belooft Piet Oostvogels met een lach.

Hij benadrukt dat deze prijs een kroon op het werk is van alle mensen die voor en achter de schermen zó ongelooflijk hard gewerkt hebben. "Zij hebben deze trofee verdiend, ik ben trots op wat zij op 7 en 8 oktober van dit jaar hebben neergezet!"