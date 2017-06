Eigenaar beruchte camping Fort Oranje legt zich neer bij sluiting

De campingbewoners krijgen donderdag een brief dat het vakantiepark al op 3 juli sluit, laat hij weten.

De gemeente Zundert kondigde twee weken geleden aan dat de camping dicht moet vanwege een onhoudbare situatie: er is veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners verkeren in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat.

De eigenaar toonde zich destijds nog strijdbaar en wilde de sluiting aanvechten. De bezwaartermijn tegen de sluiting duurt tot en met vrijdag. De gemeente heeft ook van enkele inwoners protesten ontvangen.

Televisieserie

De verpauperde camping stond dit jaar extra in de aandacht door een goedbekeken SBS6-serie over de schrijnende situatie van de bewoners. Engel denkt dat de overheid de camping bewust in een kwaad daglicht heeft gesteld om sluiting af te kunnen dwingen. De overheid heeft de situatie volgens hem bewust laten escaleren.

Engel zeg dat zijn inkomsten flink zijn gedaald. "Fort Oranje was een last resort voor hulpbehoevenden. Sommige bewoners betalen hier al jarenlang nauwelijks huur. Fort Oranje is een symptoom van falend sociaal beleid van gemeenten en ook de minister. De overheid keek weg terwijl aan de onderkant van de samenleving mensen nauwelijks eten kunnen kopen, laat staan dat zij huur aan mij kunnen betalen. Geld voor fatsoenlijk beheer en onderhoud is er dan niet meer."