Suikerhoudende frisdrank na 2018 niet meer te koop op middelbare scholen

De lightvarianten van deze producten blijven wel verkrijgbaar, zegt directeur Raymond Gianotten van de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging Frisdranken dinsdag tegen RTL Nieuws.

Volgens Gianotten wil de branche "jongeren helpen bij het maken van een gezonde keuze". Daarom willen de producenten na 2018 op middelbare scholen alleen nog maar de lightvarianten van hun producten verkopen, met weinig of zonder calorieën.

De directeur van de branchevereniging zegt dat er nog wel een aantal contracten lopen, "maar wat ons betreft gaat deze maatregel zo snel mogelijk in."

Ook bij de lightvarianten van bekende frisdranken wordt getwijfeld aan hoe gezond ze zijn. Onzin, vindt Gianotten. "Er is niets mis mee. Ze bevatten geen suiker (maar zoetstoffen als aspartaam, red.) en nauwelijks calorieën."

Obesitas

De hele Europese frisdrankindustrie sprak eerder af ervoor te zorgen dat in 2019 in heel Europa alleen nog maar zogenoemde laagcalorische en calorievrije frisdranken op middelbare scholen worden aangeboden.

Gianotten zegt dat de frisdrankproducenten graag willen bijdragen aan oplossingen om obesitas onder jongeren verder te laten dalen. Daartoe zijn er ook al geen marketingactiviteiten meer gericht op kinderen tot 13 jaar en is de frisdrankindustrie bijvoorbeeld niet actief op lagere scholen.

Voedselwaakhond foodwatch vindt het een stap in de goede richting, maar pleit ervoor dat scholen zelf gezond beleid gaan voeren. "De extreem zoetste frisdranken worden nu weggehaald. Dat is een stap in de goede richting. Maar blikjes met vier suikerklontjes blijven in de automaten en ook lightdranken zijn niet onomstreden en horen dus niet in scholen thuis. Scholen horen daar zelf gezond beleid op te voeren en dit soort besluiten niet over te laten aan de frisdrankindustrie die alle belang heeft om frisdrank te blijven verkopen."