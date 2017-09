'Kwart supermarktkippen bevat resistente bacteriën'

Dat schrijft Trouw.

Arts en microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda gebruikte een nieuwe testmethode om te meten welk percentage supermarktkip ongevoelig was voor het antibioticum colistine, dat wordt gezien als laatste redmiddel bij een gevaarlijke infectie.

Het percentage bleek veel hoger dan bij eerdere testen. Van de kippen met vrije uitloop bleek 14 procent besmet met bacteriën die niet reageren op colistine en bij reguliere kippen lag het percentage op 30 procent.

Kluytmans voerde een beperkte test uit met 214 stukken kip uit vier supermarkten, maar de uitslag is volgens hem desalniettemin zorgwekkend. Direct gevaar is er nog niet. "Colistine wordt hier bijna niet voor mensen gebruikt. We hebben het nog niet nodig, omdat andere antibiotica nog voldoende werken. In landen waar de resistentie toeneemt, hebben ze vaak geen andere optie."

Uitzoeken

Welke supermarkten hij onderzocht wil Kluytmans niet prijsgeven, maar hij zegt wel dat de onderzoeksresultaten per supermarkt sterk verschilden. In één supermarkt was 2 procent van de kip besmet met een resistente bacterie, in een andere ging het om 19 procent en bij de twee overige om 39 procent.

"Dit verschil is niet zomaar te accepteren", vindt Kluytmans. "Dat is een taak voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die moet dit verder uitzoeken."

In Europa sterven jaarlijks 25.000 mensen omdat bacteriën niet meer reageren op antibiotica.