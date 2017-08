'Koolhydraten lijken schadelijker voor gezondheid dan vetten'

Aan het betreffende onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, deden meer dan 135.000 personen mee in de leeftijd van 35 tot 70 jaar en afkomstig uit achttien verschillende landen. Zij gaven informatie over hun sociale- en economische status, levensstijl, medische geschiedenis en hun huidige gezondheid. Ook moesten ze gegevens verstrekken over hun dagelijkse voedingspatroon.

Hieruit werd berekend hoeveel calorieën de onderzoekdeelnemers binnenkregen uit vetten, koolhydraten en proteïnen. De gezondheid van hen werd vervolgens gemiddeld zeven jaar lang bijgehouden voor de studie.

Verzadigd vet

Gedurende de onderzoeksperiode (2003-2013) overleden er 5.796 personen. 4.784 deelnemers kregen een (ernstige) hart- en vaatziekte. Uit de resultaten bleek dat personen die veel vet binnenkrijgen (ongeveer 35 procent van hun voedingspatroon bestond uit vet), gemiddeld 23 procent minder risico hebben op een vroegtijdige dood vergeleken met mensen die minder vette producten eten. Het risico op een beroerte zakte met 18 procent.

Een ander opvallend resultaat uit de studie is dat personen die gemiddeld weinig verzadigde vetten eten (dit zit in dierlijke producten, zoals volvette kaas en vet vlees), juist een groter risico hebben op overlijden vergeleken met mensen die dit type vet juist vaker consumeren.

Dat lijkt tegenstrijdig met de consensus dat verzadigd vet hart- en vaatziekten juist in de hand werkt. Volgens het Voedingscentrum verhoogt dit type vet het LDL-cholesterol in het bloed, wat het risico op de ziekten vergroot. Wel verhogen sommige soorten verzadigd vet het cholesterol meer dan andere soorten.

Koolhydraten

Ook werd bekeken welke rol koolhydraten spelen bij een vroegtijdige dood en het risico op een beroerte. Voedingspatronen die voor een groot deel bestaan uit koolhydraten (gemiddeld 77 procent), worden volgens dit onderzoek geassocieerd met een toename van 28 procent op overlijden, vergeleken met koolhydraatarme diëten.

De onderzoekers concluderen na dit onderzoek dat gematigde hoeveelheden verzadigd vet, gecombineerd met niet te veel koolhydraten "mogelijk een optimaal voedingspatroon" vormen.

Wel wordt benadrukt dat er niet is gekeken van welke producten de genuttigde voedingsstoffen afkomstig zijn. Ook de invloed van transvetten, die onder meer ontstaan bij het harden van plantaardige oliën en nog schadelijker zouden zijn dan verzadigde vetten, is in dit onderzoek niet meegenomen.