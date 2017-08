'70 procent van supermarkt-assortiment is sterk bewerkt voedsel'

Dat maakt foodwatch woensdag bekend. Zij selecteerden bij de drie grootste supermarkten (Jumbo, Lidl en Albert Heijn) met een aselecte steekproef 651 voedingsproducten.

Deze werden ingedeeld in vier categorieën, die aangeven in welke mate de producten bewerkt zijn: vers onbewerkt of licht bewerkt voedsel (zoals verse groente en eieren), bewerkte ingrediënten (olie, zout), bewerkt voedsel (kaas en brood) en sterk bewerkt voedsel (ontbijtgranen, chips, frisdrank).

459 van de onderzochte producten bleek tot de laatst genoemde categorie te behoren. Dat is 70,5 procent. 16 procent is vers onbewerkt of licht bewerkt. 3 procent behoort tot de categorie "bewerkt ingrediënt" en 10 procent valt onder de noemer "bewerkt voedsel".

Suiker, vet, zout

In het sterk bewerkte fabrieksvoedsel, ook bekend onder de noemer ultra-processed foods, zit vaak veel suiker, vet en zout. Uit het foodwatch-onderzoek blijkt dan ook dat aan 76 procent van dit voedsel suiker is toegevoegd. Aan 60 procent van het fabrieksvoedsel is zout toegevoegd en 93 procent bevat suiker en/of zout.

Behalve een grote hoeveelheid suiker, vet en zout bevat deze categorie voedsel ook vaak weinig mineralen, vitaminen en vezels. Fabriekseten wordt daarom ook vaak in verband gebracht met obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en diverse vormen van kanker.

Vergaande gevolgen

"Ongezonde ultra-processed foods domineren de supermarktschappen, met vergaande gevolgen voor de volksgezondheid", luidt de reactie van de voedselwaakhond. "Zo komen er in Nederland wekelijks 1.200 nieuwe patiënten met diabetes type 2 (suikerziekte) bij."

"Dit toont de noodzaak aan van een actief voedselbeleid van overheidswege. Denk bijvoorbeeld aan een lagere belasting op verse groente en fruit ten opzichte van junkfood, wettelijke maatregelen tegen kindermarketing van junkfood en dwingende maatregelen tegen misleidende etiketten."