'Wokken gaat weer een opleving meemaken'

"Er zijn veel Aziatische keukens in opkomst. De Vietnamese, Taiwanese en de Japanse", zegt Danny Jansen, tv-chef bij 24 Kitchen en auteur van diverse kookboeken. "In de Japanse keuken zie je ook weer veel invloeden uit Amerika terug: denk aan de pokebowl, een Hawaiiaanse uitvinding."

Kevin Fan, chef bij het Rotterdamse restaurant Asian Glories, ziet de Vietnamese maar ook de Koreaanse keuken een opmars maken in Nederland. "Eerst waren deze keukens meer op de achtergrond, nu merk je dat er meer restaurants komen in het hogere segment."

"De Koreaanse keuken is in Amerika al erg populair, in Nederland zijn er nog weinig goede restaurants die deze keuken aanbieden. Maar het is zeker in opkomst. Zo is kimchi, een bijgerecht dat bestaat uit gefermenteerde zure groenten, erg populair."

Chinees

Wat betreft Chinese restaurants merkt Fan dat er meer horecazaken zijn die de "echte" Chinese keuken presenteren. "Mensen weten inmiddels dat gerechten als babi pangpang en tjap tjoy niet authentiek Chinees zijn. Maar de "Nederlandse" Chinees heeft er wel voor gezorgd dat mensen interesse kregen in Aziatisch eten."

Fan legt uit dat ook de Chinese restaurants in het hogere segment zich aanpassen aan het Nederlandse publiek. "De gerechten worden gepresenteerd in zeven, acht gangen, met bijpassende wijnen erbij", aldus de chef. "In China is dat niet gebruikelijk: daar eet men snel, en er wordt thee of frisdrank bij gedronken."

Noedels

Maar ook "snel" Aziatisch eten wordt hier volop gedaan. "De pokébowl is nu erg hip, een kom met rijst, vis en groenten. Er zijn ook steeds meer winkels die noedelsoep verkopen", aldus Fan. "Het is een enorm hip gerecht. Dat zie je vaker: restaurants of bars die zich specialiseren in één soort gerecht. Het is leuk om zulke ontwikkelingen in de markt te zien."

Jansen sluit zich hierbij aan en denkt dat wokken een opleving gaat meemaken. "Het past in de eettrend van nu: het is gezond, snel en voedzaam. Er worden ook steeds meer typisch Aziatische groentes verkocht. Niet alleen in de Aziatische supermarkten - waarvan je er ook steeds meer ziet, omdat mensen er graag komen - maar ook in de 'gewone' super. Naast groentes kun je ook vaker Aziatische speciaalproducten kopen, zoals gewalste noodles en mie. Deze authentieke producten zorgen ervoor dat we teruggaan naar de essentie."

Mede dankzij sushi beleefde Aziatisch eten in het begin van de 21e eeuw een hoogtepunt, met veel all you can eat-restaurants als gevolg. Eerder vertelden sushi-experts aan NU.nl dat nieuwigheid van deze restaurants er wel af is.

"Dit soort restaurants trekt een eigen publiek", zegt Fan. "Je kunt daarom niet stellen dat de 'kwalitatieve restaurants' de plek van all you can eat gaan innemen, want mensen zullen hier altijd naartoe blijven gaan." Ook Jansen vindt het 'goed' dat deze restaurants er zijn. "Als student heb je misschien nog niet het budget om luxer te eten. Door de all you can eat-zaken word je dan toch enthousiast gemaakt voor de Aziatische keuken."

Het Asian Food Festival vindt op 26 of 27 augustus plaats op het strandsstrand van DOK Amsterdam.