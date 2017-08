'Consument drinkt iets minder frisdrank'

Eten en Drinken Jamie Oliver blij met nieuwe vestiging in Den Haag 3 x gedeeld De Britse tv-kok Jamie Oliver is blij met de nieuwe vestiging van zijn keten Jamie's Italian die dinsdag de deuren opent in Den Haag. "The Naked Chef" prijst in een korte verklaring ter gelegenheid van de opening de hofstad als "een wereldstad die nationaliteiten en smaken met elkaar weet te vermengen".