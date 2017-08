Eten in het buitenland: hierop moet je letten

Let vooral in warme landen en ontwikkelingslanden op wat je eet. Een aantal dingen waarmee je rekening kunt houden:

Hygiëne

Kijk goed of de kraam, het restaurant, de voorwerpen en producten waarmee wordt gewerkt er schoon uitzien, adviseert het Voedingscentrum.

Was je handen goed met zeep voor je gaat eten en was groente en fruit voor je het eet. Doe dat met flessenwater als er geen schoon kraanwater is. Fruit kun je vervolgens het beste schillen.

Temperatuur

Producten die koud horen te zijn, zoals smoothies en salades, moeten ook echt gekoeld worden bewaard. En ook bederfelijke etenswaren zoals vlees en snacks moeten goed gekoeld worden bewaard voor ze worden verhit of gebakken.

Eten dat heet hoort te zijn, moet ook echt heet zijn, zegt het Voedingscentrum. Door verhitting worden namelijk de ziektekiemen gedood die diarree kunnen veroorzaken. Pas op met etenswaren die eerst verhit zijn en daarna worden neergezet in warme ruimten of op kamertemperatuur, zoals bij een buffet. Het kan opnieuw besmet raken.

Riskante producten

Koop geen aangebrand of halfrauw vlees, rauwe vis, rauwe schaal- of schelpdieren en rauwe kiemgroenten. Kijk ook uit voor onverpakt ijs dat langs de weg wordt verkocht. Verpakt ijs en schepijs uit een schone, druk bezochte winkel is meestal goed.

Water

Als je naar een ontwikkelingsland gaat, is het verder erg belangrijk om informatie in te winnen over water. Als het in het land waar je heen gaat niet geschikt is om te drinken, gebruik dan water uit flessen. "Dat kun je kopen in bijna iedere winkel", zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum.

"Controleer of de dop nog verzegeld is en gebruik het water om te drinken en om je tanden mee te poetsen. Bestel drankjes zonder ijsklontjes."