Supermarkten blijven producten waar ei in zit verkopen

Maar ze vinden wel dat het lang heeft geduurd voordat er duidelijkheid is gekomen, zei directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) woensdag in het Radio 1 Journaal.

In producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise is het bestrijdingsmiddel fipronil in zeer kleine concentraties aangetroffen. Maar consumenten hoeven zich daar ''geen enkele zorgen'' over te maken, zei een woordvoerder van de NVWA dinsdag. ''Ook niet als je er iets meer van eet.''

Voor het onderzoek zijn uiteindelijk commerciële labs ingezet, maar Roorda vindt dat het al met al lang heeft geduurd. ''We moeten hier lessen uit leren voor de toekomst.'' Het CBL wil de kwestie ter sprake brengen in overleg bij de NVWA woensdagmiddag, waar ook staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) aanwezig is.

Eerder haalden de supers acht tot tien miljoen eieren uit de schappen die besmet waren met fipronil. Naar verwachting hebben supermarkten nog zeker tot eind van de week nodig om hun eierassortimenten weer op orde te krijgen.

Afspraken

De NVWA en de Landelijke Vakbond Pluimveehouders (LVP) willen woensdag afspraken maken over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven. De pluimveehouders zitten te springen om die afspraken. Dat heeft Hennie de Haan van de LVP dinsdagavond in Barneveld gezegd.

Volgens De Haan is het hoog tijd dat de 'eierstroom' weer op gang komt. "De crisis duurt nu al twee weken. Pluimveehouders die meer stallen hebben weten nog steeds niet wat ze moeten doen als een stal besmet is met fipronil en de andere stallen niet. Toezichthouders zijn ook niet eenduidig. Het moet nu echt vlotter gaan."